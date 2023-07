Królowa Camilla zdradziła, czym zajmowała się w przeszłości: "Setki lat temu robiłam to w Queen’s Club"

Camilla wyszła za oficera, Andrew Parkera Bowlesa, a Karol poślubił księżną Dianę. Niestety, oba małżeństwa okazały się być nieszczęśliwe, a Camilla i Karol nadal pałali do siebie głębokim uczuciem. Postanowili mimo wszystko kontynuować swój związek, co ostatecznie doprowadziło do rozwodów obu par. W wyniku tych wydarzeń Camilla spotkała się z dezaprobatą wielu Brytyjczyków, którzy postrzegali ją jako osobę odpowiedzialną za rozpad małżeństwa Karola i Diany.