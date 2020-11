Królowa Elżbieta II i książę Filip świętują 73. rocznicę ślubu! Dostali kartkę od prawnuków (FOTO)

ToJa 57 min. temu zgłoś do moderacji 57 1 Odpowiedz

Długości małżeństwa nie świadczy o i o jakości, ona dźwigała i dźwiga ciężar monarchii, a on się świetnie bawił w młodości i generalnie się obijał, czy było to szczęśliwe małżeństwo? Tylko oni to mogą stwierdzić