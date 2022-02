Królowa Elżbieta II jednak podupada na zdrowiu? Brytyjczycy martwią się, że MOCNO SCHUDŁA... (ZDJĘCIA)

Cebulak🇲🇨 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Całe życie w puchu. Nie martwiła się o chleb, o to co dzieciom dać do jedzenia, skąd wziąć na leki i buty zimowe, z czego opłacić czynsz i rachunki. Całe życie miala wszystko zapewnione i wszyscy jej usługiwali. Wojnę przesiedziała na "wygnaniu" w Windsorze nad czym okrutnie ubolewała pół życia hahaha, a moja babcia jej rówieśnica w czasie wojny rwała rzepę po kolana w wodzie i pasła świnie u Niemca, na robotach. Wróciła po wojnie jako nastolatka z anemią i postępującym reumatyzmem, a litości ani pomocy znikąd tylko budowanie Polski Ludowej (ojca jej zabili Niemcy na początku wojny, a matkę z łapanki wywieziono do obozu i już nie wróciła). W dzień zapieprzała w murarce z junakami przy odbudowie stolicy, spała w zimnych barakach i jadła czarny chleb, a wieczorami i w soboty się uczyła żeby zdać maturę i pójść na studia, a po studiach zapieprzala całe życie w zakładach chemicznych jako inżynier razem z dziadkiem w mega szkodliwych warunkach i ciągle coś: a to mieszkać nie było gdzie, a to kryzys i nie było co jeść, a to znów leków jakichś specjalistycznych nie było dla dzieci. Ciągłe problemy i kłody. Potem była głodowa emerytura, odezwały się wszystkie choroby i było zero uciech na starość. Jestem przekonana, że życiorysy osób urodzonych na przełomie lat 20 i 30 czyli waszych dziadków lub pradziadkow są niemal identyczne, a oni ubolewają nad tą panią, która miała słodkie zycie w luksusach. No ludzie!