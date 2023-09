Królowa Elżbieta II miała POLSKIE KORZENIE. "Jest córką Jerzego VI, który był synem Jerzego V, który..."

"Nuda!" 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Czy my jesteśmy kolejną kolonią brytyjską!? Po co te newsy o nich!? Martwię się o wasze zdrowie redaktorzyny, kupcie se raczej stoperan. Czy każdy musi się nami i naszym krajem rządzić a ziemie polskie traktować jako poligon do w!? W 1,2 i 3wś planujecie odpalić taki sam plan. Pas 🔥 ziemi. Od zachodu i wschodu...