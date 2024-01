Królowa Małgorzata oficjalnie zrzekła się tronu. Książę Fryderyk został NOWYM WŁADCĄ Danii. Tłumy pożegnały monarchinię (ZDJĘCIA)

Kamila 38 min. temu zgłoś do moderacji 52 15 Odpowiedz

Mieszkam w Danii i oglądałam transmisję w tutejszej telewizji i nie wyglądało to dobrze. Ogólnie ludzie niby się cieszyli na nowego króla, ale większości ciężko przykąć to, że dla ratowania małżeństwa syna ich ukochana królowa odddała tron. Ogólnie źle sie to oglądało. Gdy premier odczytywała na balkonie tekst proklamacji to Fryderyk zachwowywał się jak chłopczyk, który nie może się doczekać aż dostanie obiecanego cukierka - dziwna mimima, podskoki. Potem było jeszcze "lepiej" - gdy Maria wychodziła do niego na balkon było widać jej minę - smutna, zmęczona, zrezygnowana, a gdy wyszła do ludzi to włączyła "uśmiech numer 7 dla ludu". Potem Fryderyk na siłę przyciągał ją do siebie, by udowodnić, że wszystko git, a na końcu był wymuszony pocałunek. Smutnie się go oglądało.