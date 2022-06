Królowa ODWOŁAŁA swój udział w wyścigach w trzecim dniu obchodów jubileuszu!

W czwartek Wielka Brytania z rodziną królewską na czele zaczęła świętować platynowy jubileusz królowej Elżbiety . By uczcić 70. lat panowania królowej, dwór zorganizował szereg imprez, pokazów i ceremonii, w których uczestniczy rodzina królewska i Brytyjczycy.

Pierwszego dnia obchodów 96-letnia monarchini wzięła udział w wielogodzinnych uroczystościach. W południe pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham, skąd, w gronie najbliższej rodziny, oglądała defiladę i pokaz brytyjskich sił powietrznych. Następnie Elżbieta pojechała do zamku Windsor, by zaświecić specjalny jubileuszowy łańcuch. Po evencie bohaterka wieczoru została sfotografowana, gdy zgarbiona i o lasce wchodziła do wnętrz zamku. Widać było, że obowiązki wyczerpały 96-latkę.