"Królowa Życia" Anna Renusz chwali się NOWYM BIUSTEM prosto z Turcji: "Czuję się o dziesięć lat mniej"

Anna Renusz zawitała na telewizory Polaków mniej więcej dwa lata temu, kiedy to ku umiarkowanemu entuzjazmowi widowni zadebiutowała w programie Królowe Życia. Kilka sezonów później występy Ani nadal trudno uznać za specjalnie ekscytujące. Publiczna platforma, jaką zapewniła jej stacja TTV, świetnie sprawdziła się jednak jako trampolina do instagramowego sukcesu. Tam bowiem Ania coraz prężniej rozwija się w roli influencerki.

Z równym poświęceniem co kolejne kody rabatowe, królowa życia demonstruje na Instagramie metamorfozy swej powierzchowności, na których ewidentnie nie oszczędza. Jednym z ostatnich zabiegów, jakim się poddała, było modelowanie piersi . Za miejsce operacji wybrała sobie stolicę celebryckiej chirurgii plastycznej "po taniości" - czyli niezastąpiony Stambuł .

Jak zapowiedziała, tak też zrobiła. Tureckie upały okazały się wyjątkowo męczące dla wracającej do pełni sił Ani. Podjęto więc decyzję o powrocie do Polski. Gdy piersi były już jednak w pełni sprawne, gwiazdka raz jeszcze wyleciała do Turcji, aby tam móc pod każdym możliwym kątem obfotografować swoje największe skarby.