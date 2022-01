"Królowa życia" Anna Renusz obsypuje słodyczami i kredkami DZIECI na Zanzibarze. Internauci przypominają: "To NIE JEST NAJLEPSZY SPOSÓB na pomoc"

Anna Renusz dwa lata temu pojawiła się w słynnym programie TTV Królowe życia . Występ w popularnym show stał się przepustką do sławy i jednocześnie trampoliną do instagramowej działalności. Celebrytka skutecznie wykorzystała przysłowiowe "pięć minut" i szybko stała się influencerką, serwując fanom kody rabatowe na reklamowane produkty.

Królowa życia nie kryje, że ma słabość do zabiegów upiększających, co zresztą nie trudno zauważyć. Na instagramowym koncie, gdzie śledzi ją ponad 280 tysięcy użytkowników, Anna skrupulatnie relacjonuje swoje metamorfozy. Niedawno udała się do Turcji, by powiększyć biust. Po kilku tygodniach od operacji Renusz mogła w końcu udać się do ciepłych krajów, by pochwalić się nowym nabytkiem. Królowa życia postawiła na często wybierany przez gwiazdy kierunek - Zanzibar.