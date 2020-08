"Królowa Życia" WYLĄDOWAŁA ZA KRATAMI! Joanna P. miała wręczyć prokuratorowi GIGANTYCZNĄ łapówkę

Nie od dziś wiadomo, że historie bohaterek popularnego programu Królowe Życia nieraz bardziej nadawałyby się jako inspiracja do kolejnych filmów kryminalnych Patryka Vegi niż materiał pod rozrywkowe show. Do niedawna wydawało się jednak, że wszystkie uczestniczki widowiska zdążyły już się w pełni zrehabilitować i pragną teraz wieść spokojny żywot, z dala od przestępczych machlojek. Otóż nic bardziej mylnego.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w kolejnym sezonie programu nie zobaczymy już najmłodszej stażem członkini składu "królowych" - Joanny P. . Jak informuje bowiem Super Express, kobieta trafiła do aresztu .

Ostatni raz dziedziczkę gigantycznej fortuny widziano na Instagramie na początku czerwca. Po upływie kilku tygodni fanki aspirującej celebrytki zaczęły niepokoić się, co takiego mogło wydarzyć się w życiu Joanny, że skłoniło ją to do zrezygnowania z aktywności w mediach społecznościowych.