"Królowa życia" z Gruzji oskarżana przez internautów o RETUSZOWANIE twarzy córek: "Wyglądają jak lalki" (FOTO)

Gruzińska "królowa życia" retuszuje twarze własnych córek? Nie uwierzycie, jak wyglądają

Obserwujący celebrytki wytykają jej, że córki mają nienaturalnie gładką skórę i powiększone oczy, a niekiedy wręcz zupełnie pozbawiła ich rysów twarzy . Podobne metody stosuje zresztą przy własnych zdjęciach, co również przewija się we wpisach na jej profilu. Choć wiele komentarzy skupia się na samym fakcie retuszu, to nie brak też głosów, że takie postępowanie może nie pozostać obojętne dla samooceny małych dziewczynek.

Zdjęcia córek gruzińskiej celebrytki wzbudziły kontrowersje. "Wyglądają jak lalki"

"Wyglądają jak lalki", "Po co ten retusz? Są idealne i bez tych filtrów", "Jak można retuszować twarze własnych córek?", "Nie uwierzę, że one tak wyglądają", "Przekazujesz im szkodliwe wzorce. Po co im te filtry? Daj dzieciom być dziećmi", "To postacie z bajek, czy żywi ludzie? Przerażające", "Nie chciałabym mieć takiego dzieciństwa. Otoczona próżnością, wiecznie z filtrem na twarzy, ale za to z drogimi ciuszkami... Słabe to" - czytamy.