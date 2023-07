Krupińska i Karpiel-Bułecka pokazali, jak bawili się na weselu Lewandowskich. Internauci: "Można tańczyć BEZ PAJACOWANIA" (WIDEO)

Krupińska i Karpiel-Bułecka przebili swoim tańcem bachatę Lewandowskiej?

Z tą piosenką wiąże się tyle wspomnień. Pamiętam dokładnie te dni, kiedy 15 lat temu siedziałam sama w hotelowym pokoju we Francji po pracy, słuchając jej na okrągło. Czułam się wtedy bardzo samotna… i marzyłam o tym, żeby wrócić do Polski. Powiedziałabym wtedy tamtej dziewczynie: nawet nie wiesz, co Cię w życiu jeszcze czeka, bądź odważna i nigdy się nie poddawaj. Z tą refleksją Was zostawiam - napisała pod postem Krupińska.