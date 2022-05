Krystian Ochman uspokaja fanów martwiących się o jego kondycję: "Po prostu mam taką urodę. Ludzie myślą, że jestem ŚPIĄCY ALBO SPIZ*ANY"

dajcienaluz 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

On ma 22 lata (23 w tym roku). To młody chłopak. Jak się wyluzuje i jest bardziej szczery to jest źle. Jak się zestresuje i stara być grzeczny to też źle, bo za sztywno. Nie za dużą presje na nim wywieracie? Nie zestawiajcie go z dziadkiem, bo dziadek to maestro, który przeżył 4 razy tyle, co jego wnuk. Przecież on występuje na estradzie, a nie w operze. Nikt nie chce być całe życie porównywany do kogoś tam. To nigdy nie wyjdzie. Dziadek to dziadek, a wnuk to wnuk. W końcu mu bania siądzie od tego ciągłego, gonienia za idealnym w waszej opinii, dziadkiem.