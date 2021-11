Krystian Wieczorek MIGDALI SIĘ z młodszą o 17 lat małżonką na premierze spektaklu. Słodko? (ZDJĘCIA)

Do 2016 roku Krystian Wieczorek uznawany był za jednego z naczelnych "łamaczy serc" warszawskiej branży rozrywkowej. Status notorycznego kawalera zmienił się dopiero po poznaniu niejakiej Marii Szafirskiej na planie M jak Miłość. On grał zatroskanego tatę szkolnej uczennicy, ona nauczycielkę plastyki - do zakochania nie trzeba było wiele więcej.