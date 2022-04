Krystian Wieczorek przypomina fanom, że nie jest postacią z "M jak miłość": "Dostaję dużo obraźliwych wiadomości"

Matko… 1 godz. temu zgłoś do moderacji 79 1 Odpowiedz

Serio, myslalam, ze to dotyczy tylko chorych osob albo bardzo starszych. Pamietam, jak moja sp. babcia ogladala W11 (akcja dziala sie w naszej okolicy) i potem mi opowiadala, ze „tu w tym hotelu obok bylo morderstwo”, ale babcia miala 90 lat a W11 bylo paradokumentem. Zeby czlowiek majacy dostep do internetu (czyli raczej nie staruszek) nie potrafil odroznic od rzeczywistosci slabo zagranego serialu, to jest to naprawde kosmos 🤯 To serio trzeba sie zbadac u lekarza od glowy, jak sie w ogole tak przezywa i bierze do siebie fikcje rozrywkowa, ale zeby jeszcze pisac do aktora z pretensjami, to jest kolejny poziom 😳