Krystian Wieczorek z młodszą żoną UCIEKAJĄ (?) przed fotoreporterami na premierze (ZDJĘCIA)

Taki mamy kra... 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Co wy cały czas o tych młodszych żonach , dzisiaj na świecie to jest tak normalne i powszechne zjawisko , że już nikt nie zwraca uwagi na to , że ktoś ma młodszą o 20 czy 30 lat żonę , jedynie w zaściankowej Polsce to ciągle niektórych dziwi