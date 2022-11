Krystian Wieczorek zabrał na ściankę młodszą o 17 lat żonę (ZDJĘCIA)

Uczucie okazało się na tyle silne, że zakochani w 2016 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Para konsekwentnie trzyma się ustaleń, co do ochrony prywatności i nie zanosi się na to, by coś w tej materii miało się zmienić. Co jakiś czas jedynie fotoreporterom udaje się zrobić szczęśliwym małżonkom zdjęcia przedstawiające ich szczęśliwą codzienność.