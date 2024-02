Krystian z "Top Model" powalczy ze Steczkowską o Eurowizję 2024. Teledysk do jego utworu miał być ZBYT ODWAŻNY, by puścić go w telewizji

Mimo że główną faworytką do reprezentowania Polski na Eurowizji 2024 jest Justyna Steczkowska, to mówi się, że stacja nie jest do niej przekonana na 100 %. Jej plany może zepsuć m.in. Krystian Embradora. Ostatnio 21-latek zaprezentował swój konkursowy utwór w "Dzień dobry TVN". Jednak teledysk do piosenki miał być zbyt odważny, by wyemitować go na wizji.