Krystyna Janda reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego o "RYŻYM" Tusku. Krótki i dosadny komentarz

Donald Tusk! Prawdziwy wróg naszego narodu i trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też, tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy. Pamiętajcie o tym ryżym! Pamiętajcie, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski! - powtarzał Kaczyński.