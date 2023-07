Krystyna z "Rolnik szuka żony" URODZIŁA! Znamy imię jej córeczki. "Poród to żywioł"

Ewa 48 min. temu zgłoś do moderacji 28 4 Odpowiedz

A idźcie mi z rodzeniem w tym kraju... koleżanka dzwoniła do mnie dzisiaj zapłakana, że ma wielonarządowe uszkodzenia ze wzgledu na źle przeprowadzony poród. Położna zastosowała technikę, która jest zabroniona, można ją stosować w baardzo rzadkich przypadkach. To nie był taki. Koleżanka ma dni, że zwija się z bólu, a szpitala się pozwać nie da, bo, wychodząc ze szpitala, podpisała jakiś papier, w ktorym nie było mowy, że zastosowano tę procedutę. Fizjoterapeutka, z którą rozmawiała, odradza pozew, bo choć uszkodzenia mają oczywiste pochodzenie, to i tak sprawy nie wygrają. Nie może jeść. Nie jest w stanie wziąć dziecka na ręce. Nie ma pewności, czy wszystko wróci do dawnego stanu. Raczej uszkodzenia są na stałe. Jest załamana, a ja wściekła. W życiu nie urodzę w państwowej placówce