KRYZYS u Bieberów?! Ojciec Hailey prosił o modlitwę. Modelka reaguje na plotki! (FOTO)

Bieberowie od sześciu lat tworzą małżeństwo, które budzi spore emocje. Od samego początku miłość Justina z Hailey jest porównywana do nastoletniej relacji muzyka z Seleną Gomez, a internauci doszukują się dowodów na to, że związek, który łączy Kanadyjczyka i modelkę, wcale nie należy do udanych.

Plotki o kryzysie w małżeństwie Bieberów podsycił wpis Stephena Baldwina, który za pośrednictwem Instagrama prosił o modlitwę za córkę i jej męża. Według zagranicznych serwisów Hailey Bieber miała być wściekła o to, że ojciec wywleka prywatne sprawy na światło dzienne. Mimo to do tej pory publicznie milczała. W końcu jednak wymownie odniosła się do plotek.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Misiek Koterski UCIEKA przed Marcelą Leszczak po pytaniu o jego eks

Hailey Bieber odnosi się do plotek o kryzysie w małżeństwie

Modelka co roku publikuje w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe, do których załącza kilka pamiątkowych zdjęć z mężem. Tym razem, odnosząc się do ostatnich plotek o kryzysie, wyznała, że Justin Bieber jest miłością jej życia. Nie zabrakło romantycznych kadrów.

30!? To było szybkie. Słowa nigdy nie były w stanie opisać tego, jak pięknym człowiekiem jesteś. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin... Miłość mojego życia - pisała Hailey Bieber na Instagramie.

Odetchnęliście z ulga?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.