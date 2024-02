Kryzys u Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków? Jakiś czas temu zniknęli z mediów. Teraz profil Kuby lajkuje NIEPOKOJĄCE wpisy

kibic L 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Kryzys to w Legii mają. Dwóch najlepszych graczy sprzedali, no ale pojechali do słabego klubu norweskiego. Powinni wygrać z 3:1, mimo że tam jest sztuczna murawa. Przegrali 2:3, bo trener źle zestawił skład, a co młody bramkarz Legii wyczyniał, to szkoda gadać. To kibic Legii od dawna, warszawiak, ale za dużo wody sodowej do głowy wpadło...