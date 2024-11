Krzysztof Antkowiak o walce z nałogami i nawróceniu: "Wiedziałem, jak odbiorę sobie życie. Miałem gotowy plan"

I super,że wyszedł "na prostą" bo,jak sam przyznaje,mogło go nie być... Czy Bóg istnieje? Sama tego nie wiem,wiem natomiast,że co co pozwala nam żyć świadomie,w zdrowiu i szczęśliwie - niezależnie czy jest to wiara w Boga chrześcijańskiego czy w Buddę,po prostu w siłę wyższą,energię,dobre duchy i co tam jeszcze mamy do wyboru - jest po prostu dobre. Nie można się wyśmiewać z czyjejś wiary,każde przekonania są tak samo ważne,najważniejsze by nie krzywdzić nimi siebie i innych ludzi... Ja bardziej wątpię niż wierzę,mimo że dorastałam w katolickiej rodzinie. Moja mama wierzy bardzo mocno,miała ciężkie życie,bo jej mama zmarła kiedy ona miała 16 lat,była jeszcze młodsza siostra (moja ciotka) i chorujący ojciec (mój dziadek). Mama poszła do pracy jako 17 latka i pracowała prawie całe życie,do 65 roku życia. Było skromnie,ale nie przymieraliśmy głodem czy coś. Mój tata miał problem z alkoholem,pod koniec swojego życia przestał pić. Nie żyje już 8 lat. Z pokolenia mamy zostało już niewiele osób w rodzinie i wśród znajomych. A mama - wstaje co rano z uśmiechem,ogarnia sobie ogródek pry domu,wychodzi do ludzi,do miasta,na zakupy i zawsze wstępuje do kościoła się za nas wszystkich pomodlić. Jak ją pytam jak to robi,że jest szczęśliwa mimo że miała ciężko w życiu to odpowiada,że jest wdzięczna że miała taką szansę i ciągle jeszcze ma - że żyje,że jest w miarę zdrowa,że może ciągle być i dziękuję Bogu za tę siłę codziennie. Podziwiam ją za to,mimo,że wiele rzeczy nas różni. I staram się spędzać z nią jak najwięcej tylko mogę czasu,bo gdzieś tam podświadomie czuję,że on ucieka bardzo szybko i że jest go coraz mniej... Nie wierzę z życie po śmierci. Nie chodzę do kościoła. Ale doceniam i dziękuję,że mam taką mamę jaką mam. Więc może...jednak wierzę,bo gdzieś te podziękowania jednak kieruję...