Krzysztof Czeczot PIERWSZY RAZ o uzależnieniu. "Ostatni obraz, jaki pamiętam, to ja, pijany, sprzątający wymioty pijanego kolegi"

Mam alkoholika w rodzinie. Napiszę tak, to jest dramat, dla niego, ale przede wszystkim dla rodziny. Poza tym to ogromne obciążenie dla otoczenia. Podatnicy nie powinni finansować leczenia takich ludzi. Pijesz, lecz się sam i za swoje. Koniec, a nie wymuszaj terapii za kasę innych. Wiem, że zaraz mnie tu shejtują alkoholicy oraz ich bliscy, ale tak myślę. W Polsce jest ok 5 milionów alkoholików ( dane PARP z 2019 roku), ich leczenie, zasiłki, renty socjalne, chorobowe z powodu picia, terapie dla rodzin, to koszty idące w miliardy złotych. Dlaczego społeczeństwo ma je ponosić. pijesz, wybierasz alkohol, to ponoś też konsekwencje swoich wyborow. Z drugiej strony, dlaczego tak pełnej terapii nie mają np. ludzie chorzy na raka, ich rodziny, ludzie, po utracie kogoś bliskiego. Takie osoby, same muszą szukać pomocy i za nią płacić. To zwyczajnie nieuczciwe.