Krzysztof Daukszewicz wyjawił, dlaczego odszedł ze "Szkła kontaktowego". Nie zapomniał wspomnieć o Piotrze Jaconiu. Milusio?

Model Roman 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Chciałem jeszcze dodać, o ile dobrze zrozumiałem, że Pan Krzysztof żartował z żartów. A żartów z żartów nie rozumieją nawet progresywni profesrowie, a co dopiero zwykli konferansjerzy z TV. Żart z żartu to jak druga pochodna z drugiej pochodnej, to jak połączenie mechaniki kwantowej ze szczególną teorią względności, to jak te wszystkie grube książki z małymi greckimi literami, z których nic nie można zrozumieć.