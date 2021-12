Krzysztof i Bogusia z "Rolnik szuka żony" PLANUJĄ DZIECKO?!

Aśka 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

No i dobrze jak chcą to niech mają dziecko to tylko i wyłącznie ich sprawa i nikomu nie powinno być nic do tego. Znajoma mojej klientki ma już 58 lat i jest w ciąży a na ten moment ma z 7 lub 8 dzieci o ile się nie mylę. To jest całkowicie normalne że ludzie w tym wieku chcą mieć dzieci i to żadna patologia. A tej parze to cóż jedyne co mogę zrobić to kibicować im i życzyć szczęścia w związku no i jeszcze słodkiego bobaska oczywiście.