Krzysztof Ibisz bawi się na urodzinach byłej żony z obecną żoną i ich rocznym synem. Fajna rodzinka? (WIDEO)

A ja ostatnio wpadłam na to, żeby mieć kilku mężów i z każdym dziecko i ze wszystkimi się przyjaźnić.Kiedys uważałam, że jeden mąż do grobowej deski i żadnych rozwodów.Obecny mąż tak mi otworzył oczy na życie, najpierw miałam żal ale przerobiłam to w sobie i po 3 latach dla dziecka chce byc w dobrych relacjach zwłaszcza, że zabezpieczył solidnie dziecko.Teraz będę robić z następnymi to samo.Trzeba żyć i kochać a nie nosić w sobie jakieś żale bo mąż nie jest taki jak myślałam.