Krzysztof Ibisz dokazuje na luksusowych wakacjach z młodą narzeczoną! Zameldowali się w hotelu TYLKO DLA DOROSŁYCH (FOTO)

Przecież te wszystkie kobiety ,które są że starszymi facetami to zwykle sz... które lecą lecą kasę. Nigdy nie uwierzę, że są jakieś dziewczyny które lubią starych panów, że oglądają pornole że starszymi panami i w ogóle nie ważne czy biedny czy bogaty ale musi być dużo starszy he dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze ci starsi panowie są majetniejsi niż swoje młodsze kobiety. Sama zostałam zdradzona, oczywiście z dużo młodsza i co najzabawniejsze, wypisywała potem do mnie i się naśmiewała, że jestem stara że korzysta z moich pieniędzy, a ja powinnam sobie wykupić miejsce na cmentarzu, tak a ja mam 37 lat... No cóż także tyle co myślę o takich kobietach. Zwykle szlaufy i nic więcej