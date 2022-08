Krzysztof Ibisz pokazał, jak pakuje torbę porodową dla mężczyzny! "Świeczki, olejek do masowania żony, trochę "keszu"" (FOTO)

Ola 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No, ja też jestem " urzeczona", świeczka zapachowa i olejek do masażu 👍,poród będzie iście " filmowy" zapewne, bo jak sobie przypomnę swój, trwający 13 godzin, i siebie krzyczącą do męża żeby wyp.....ł, albo się zamknął, to teraz myślę, że ze świeczką i tym olejkiem na pewno było by mi lżej 🤔