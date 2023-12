Krzysztof Ibisz zaskoczy żonę na święta. Wybrał dla niej prezent, o jakim marzy każda kobieta

Takie podarki cieszą właśnie najbardziej. W końcu nie chodzi o to, aby prezent był bardzo drogi, ale by niósł za sobą coś więcej niż tylko wartość pieniężną. Taka właśnie jest biżuteria ulubionej marki polskich gwiazd, ZoZo Design. Kultowa w świecie celebrytów bransoletka na szczęście na czerwonym sznurku, która ma wspierać obdarowaną osobę w realizacji najskrytszych marzeń będzie idealnym pomysłem na prezent dla każdego – kobiety, mężczyzny, osoby starszej, a nawet dziecka. Bransoletki są dostępne w kilku rozmiarach i można je dowolnie personalizować i nadawać własnej tożsamości poprzez wybór koloru jedwabnego sznurka, przywieszki, czy kamienia naturalnego wypełnionego energią i mocą. Każda z gwiazd, która ją nosiła, zapewnia, że marzenie, o którym myślała w trakcie jej zawiązywania spełniło się w momencie, gdy jedwabny sznureczek się urwał. Bransoletka oddaje wtedy całą swoją moc osobie ją noszącej. Dodatkowo piękny rytuał jej zawiązywania zbliży ciebie i obdarowaną osobę do siebie.

Jeśli kochasz personalizowane prezenty, to świetnym wyborem będzie biżuteria z najnowszej kolekcji z supermodnymi, dmuchanymi literkami. Zawieszone na delikatnych łańcuszkach pozłacane, srebrne lub wysadzane cyrkoniami literki dostępne są w trzech rozmiarach, więc mogą je nosić zarówno fanki delikatnej biżuterii, jak i dziewczyny, które lubią bardziej szaleć ze stylizacjami. Możesz wybrać pierwszą literę imienia obdarowywanej osoby i sprawić, że poczuje się naprawdę wyjątkowo i modnie. Dmuchane literki pokochały polskie gwiazdy. Noszą je między innymi Wersow, Marina, Paulina Krupińska, Angelika Mucha i Magda Pieczonka.

Gwiazdy pokochały także biżuterię z kamieniami naturalnymi, które oprócz wzbogacania stylizacji pod kątem modowym, niosą ze sobą ogromną moc i wspierają noszącą je osobę w najróżniejszych dziedzinach życia. Najpopularniejsze kamienie naturalne to cytryn (kamień sukcesu), kryształ górski (kamień ochronny), kwarc różowy (kamień miłości) i onyks (kamień mądrości). Marka ZoZo Design ma w swojej ofercie kilkadziesiąt różnych kamieni, a każdy z nich ma inne działanie. Dostępne są w setkach wzorów: na łańcuszkach, bransoletkach, w pierścionkach i kolczykach. Można je dopasować pod potrzeby, ale także pod znak zodiaku. Dla fanów ezoteryki gratkę stanowić będą także talizmany, np. Róża Wiatrów dla podróżników, Żywioły dla wielbicieli astrologii czy Sun Goddess, dla silnych i niezależnych kobiet, które poszukują w życiu balansu i równowagi.

Ostatnio pięknego prezentu dla swojej żony poszukiwał Krzysztof Ibisz. Odwiedził w tym celu VIP room, który znajduje się w butiku ZoZo przy słynnej ul. Mokotowskiej 63 w Warszawie. Tam, razem z projektantką i właścicielką marki, Zuzanną Kamińską, poznał możliwości, jakie oferuje linia ZoZo Luxury. Wraz z żoną Asią mogli wspólne przy wsparciu Zuzanny zaprojektować pierścionek marzeń. Sami wybierali przepiękne, certyfikowane diamenty i kolorowe kamienie szlachetne, z których znana jest linia ZoZo Luxury oraz projektowali kształt pierścionka tak, by trafiał idealnie nie tylko w gust Asi, ale żeby jego uroda i wzornictwo było ponadczasowe i mógł być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jest to możliwe dzięki ogromnej jakości kamieni naturalnych oraz staranności ręcznego wykonania doświadczonych jubilerów zatrudnionych w pracowni ZoZo. Nie jest to biżuteria produkowana masowo, więc mamy przy jej zakupie pewność, że będzie wyjątkowa i oryginalna. A co najlepsze, taka usługa, kiedyś dostępna tylko dla najbogatszych, dziś możliwa jest dla każdego.

To ostatni dzwonek, aby zamówić wymarzoną biżuterię, jeśli chcesz, by zdążyła dotrzeć do ciebie przed świętami Bożego Narodzenia, więc nie zwlekaj!

