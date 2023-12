Krzysztof Respondek NIE ŻYJE. Aktor miał 54 lata

Piotr 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Jestem w ogromnym szoku ,jak się dowiedziałem ,parę lat temu ,występował w moim województwie gdzie mieszkam śląskim,2017 rok ,fajny wesoły człowiek,na wesoło występ to był, Panie Boże przyjmij go do siebie do domu Boga Ojca,nieba , serdeczne kondolencje dla rodziny, tuż przed wigilia,dwa dni ,tragedia ogromna.