Krzysztof Rutkowski idzie z synem na imprezę. "My z Juniorem PO ROBOCIE"

Detektyw - celebryta Krzysztof Rutkowski dba o to, by jego barwne życie karmiło media rozpisujące się o "gwiazdach". Rutkowski, który jest mistrzem autopromocji, skrupulatnie dokumentuje swoje dni w mediach społecznościowych, korzysta też z możliwości lansowania się na łamach brukowców, pozując od czasu do czasu do sielankowych ustawek z paparazzi.