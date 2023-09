Krzysztof Rutkowski Junior poszedł do trzeciej klasy. Pod szkołę podjechał żółtym mercedesem (ZDJĘCIA)

41-latek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak se patrzę na nich. Hmm... Nawet rodziny nie założyłem. Od 10 lat nie potrafię poderwać kobiety. Bloka mam. Mieszkam u swojej matki, nie mam auta i pieniędzy. Prace okazują się dorywcze, bo jakoś nikomu nie przychodzi na myśl aby zatrudnić mnie na godziwych warunkach z poczuciem bezpieczeństwa. Bez obawy, że umowa się skończy i ktoś na moje miejsce wejdzie. Od lat tak mam. Nawet mnie nie chcą do roboty. Szkoda, że kobiety nie są zamożne. Może nie błąkałbym się. Większość to takie bidulki, że nic z tego nie będzie. Szukają kogoś, kto się nimi zaopiekuje finansowo. Szkoda mnie. Fajnie wyglądam. Przystojny, zgrabny, młodo wyglądający mężczyzna. I nic. Czekałem i się nie doczekałem. Próbować nie potrafię, bo blokadę przez to wewnętrzną mam. Z braku środków. A czas leci. Patrzę na tę "politykę sukcesu", że się wszystkim tak powodzi, zakładają rodziny i nie mają z niczym problemu. Nawet autami jeżdżą. Mnie nie sprezentowano nigdy auta. Takiej rodziny nie miałem. Gorzkie żale. Nie?