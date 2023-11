Krzysztof Rutkowski obwieszcza zakończenie poszukiwań Grzegorza Borysa. Internauci GRZMIĄ: "Nie przypisujcie sobie zasług" (FOTO)

Tego samego dnia rozpoczęły się poszukiwania podejrzanego o zbrodnię wojskowego, który według monitoringu miał uciec do lasu. W obławę za podejrzanym zaangażowanych było około tysiąca funkcjonariuszy. Do akcji poszukiwawczej włączył się również Krzysztof Rutkowski , który zaoferował wysoką nagrodę pieniężną dla osoby, która pomoże w działaniach i wskaże miejsce pobytu poszukiwanego 44-latka.

Krzysztof Rutkowski obwieszcza zakończenie poszukiwań Borysa. Oświadczenie detektywa wzburzyło internautów.

Słowa Rutkowskiego wzburzyły internautów, którzy już wcześniej sugerowali, że detektyw swoimi działaniami bardziej miesza, niż pomaga, co negatywnie wpływa na poszukiwania. Pod postem z oświadczeniem o odnalezieniu mężczyzny pojawiło się wiele komentarzy, które zarzucały detektywowi lans na zbrodni

Nie przypisujcie sobie zasług — to nie Wy go odnaleźliście. Wszystko dla lansu i reklamy!; Pokazówka; Nagrał się pod lasem i zrobił rolkę; Lans i robienie przedstawienia; Tam, gdzie medialna sprawa, zawsze się pojawia Rutkowski; Nie sugeruj, że tyś go złapał - pisali internauci.