Krzysztof Rutkowski reaguje na medialne oskarżenia i zapowiada, że będzie walczył o 10 MILIONÓW ZŁOTYCH odszkodowania. "Kłamstwo goni kłamstwo"

Wszyscy wiedzą jak to wygląda. Osobiście znam rodzinę, której miał pomoc po zaginięciu córki. Ludzie w desperacji, wpłacili pieniądze. Przyjechał gość od niego. Pokręcił się. Popytał sąsiadów. Czyli coś, co zrobili policjanci i nawet oni się bardziej przyłożyli. Potem rodzina dostała info, że nic się nie dało ustalić i tyle. Co do reszty jego "działalności" każdy się domyśla.