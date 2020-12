Krzysztof Rutkowski świętuje urodziny syna. Na imprezę zaprosił swój PATROL i PAPARAZZI (ZDJĘCIA)

Pafnucy 1 godz. temu zgłoś do moderacji 70 2 Odpowiedz

Jeśli Pudelek będzie robił jakieś podsumowanie pod koniec roku np.na największą zenadę 2020, to te urodziny powinny się znależc w pierwszej trójce... Rodzice tego biednego dziecka ewidentnie nie czują,że to co robią to totalny obciach. Ps. P.Maja ust od zabiegów już zamknąć nie może,ale widzę że i p. Krzysztof coś przy twarzy majstruje. Wygląda jak mumia 😵