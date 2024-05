Krzysztof Skiba dokazuje w basenie z młodszą o 26 lat żoną. "Znalazłem złotą rybkę" (FOTO)

dfgh 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Facet dla młodszej kobiety jest w stanie poświęcić wszystko. Porzucić rodzinę, żonę, dzieci. Stracić majątek, zaryzykować karierę, popularność, pracę. Przecież ci starsi panowie bardzo dużo stracili i poświęcili, tylko po to, żeby mieć młodą d.... Ten Skiba dał żonie cały majątek. Kilka milionów, wszystkie nieruchomości, stracił dobre relacje z synami, ośmieszył się przed całą Polską. Bosacki stracił jeszcze więcej. Żonie oddał cały duży majątek : dom nad jeziorem i inne nieruchomości. Park, kilka hektarów lasu. Zaryzykował karierę polityczną, stracił dobre miejsce na liście wyborczej, stracił dobre relacje z rodziną, z 4 dzieci, z rodzicami. Tylko po to, żeby pociupciać młodszą. Podobnie Marcinkiewicz i Ryszard Petru, który stracił stanowisko w partii, a żonie musiał dać 2 miliony i apartament. Ostatnio w " Sanatorium miłości " jeden senior tłumaczył, dlaczego zostawił żonę , z którą miał 4 dzieci po 30 latach małżeństwa. Powiedział " dla mnie liczyło się tylko to, żeby być z nową kobietą ".