Krzysztof Skiba i jego o 26 lat młodsza narzeczona chwalą się wyborem OBRĄCZEK. Ładne? (FOTO)

Tak się zastanawiam jak ta młoda nie boi się że za parę Lat o niej Pan Skiba powie, że jest artystą i potrzebuje nowej muzy....ale po chwili przychodzi moje opamiętanie... Gdyby była taka zakochana, to by siedzieli i gruchali jak dwa gołąbki, Nawet byśmy nie wiedzieli czy wzięli ślub, a tu wszystko do Internetu, żeby było głośno i były zasięgi. Choćby ze względu na to, że rozbiła wieloletnie małżeństwo powinna dbać o to, żeby tego wszystkiego nie upubliczniać