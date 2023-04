Krzysztof Skiba i młodsza o 26 lat Karolina Kempińska biorą ŚLUB! Zdradzili szczegóły. Znają już datę...

Muzyk twierdzi , że odnalazł "miłość aż po grób", przez co znaczna część jego fanów zachodziła w głowę, czy Krzysiek aby na pewno nie zwariował. Skiba niejednokrotnie jednak dementował takowe pogłoski, zapewniając ciekawskich, że on i Karolina czują się w swoim towarzystwie znakomicie.

Jakiś czas temu para zdecydowała się razem zamieszkać , a jej "miastem marzeń" okazała się Łódź - rodzinne miasto Karoliny, gdzie na co dzień pracuje w firmie informatycznej.

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska opowiedzieli o ślubnych planach

Trudno przejmować się opiniami ludzi, którzy nas nie znają, a tacy piszą komentarze na portalach plotkarskich. Kompletnie to lekceważymy, za to ważna są dla nas opinie naszych fanów, znajomych i przyjaciół, a te są bardzo pozytywne. Każdy, kto nas zna, widzi nasze szczęście. Nawet po występach, na których jesteśmy razem, ludzie podchodzą i mówią, że rzeczywiście widać łączące nas uczucie. Oboje przy sobie odżyliśmy, jesteśmy do bólu szczęśliwi - przyznali.