Krzysztof Skiba i młodsza o 26 lat Karolina udzielili PIERWSZEGO wywiadu PO ŚLUBIE. Żona muzyka zdradziła, jak wyglądało ich wesele

Ludziom zdarzają się miłości i zauroczenia w różnym wieku. Czasem trwałe a czelasem okazują się przelotne. Jaki będzie związek Skiby to sie zobaczy. Fakt jest taki, że wylewa się na nich hejt, bo jest to związek "publiczny". Wcześniej Skiba swoje prywatne zycie trzymal dla siebie, komu to przeszkadzało??? Co do sugerowania gościom jak.powinni wydać swoje pieniądze to coz. Mega irytujący weselny zwyczaj. Oara mloda zawsze może odpalić że swoich kopert na jakiś szczytny cel, wtedy to jest naprawdę dobry uczynek.