Krzysztof Skiba pochwalił się zdjęciem z DZIECIĘCYM WÓZKIEM! Internauta: "Kiedy ostatnio rozmawiałeś z synem?". Odpowiedział

Krzysztof Skiba na zdjęciu z dziecięcym wózkiem. "Trudna rola bycia ojcem"

To nie wszystko, bo w obliczu medialnej pyskówki między eksżoną i nową partnerką Skiby Tytus jednoznacznie opowiedział się po stronie matki. Starszy syn muzyka, Tymoteusz, którego dotyczy wspomniane zdjęcie, unika podobnych sytuacji i nie ciągnie go do mediów. Media donosiły, że ma doktorat i jego pasją jest literatura, tak więc na medialne wojenki może nie wystarczać mu czasu.

Jeżeli więc nurtowało Was, jak wyglądają relacje Skiby ze starszym synem, to jeden z internautów zapytał o to wprost. Co ciekawe, szybko doczekał się odpowiedzi.