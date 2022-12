Krzysztof Skiba przedstawia światu młodszą o 26 lat partnerkę i oznajmia: "Od roku jestem W SEPARACJI Z ŻONĄ"

Tymczasem we wtorek głos postanowił zabrać Krzysztof Skiba, który w mediach społecznościowych oficjalnie przedstawił swoją nową partnerkę. Skłonić go do tego miały liczne "błędne publikacje" w mediach. Muzyk, który przez lata miał żonę, z którą doczekał się dwóch synów: 35-letniego Tymoteusza i 25-letniego Tytusa, wyjaśnił również, że czeka na rozwód.