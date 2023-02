Krzysztof Skiba świętuje walentynki z młodszą o 26 lat ukochaną nad talerzem sushi, a ona SKARŻY SIĘ na restaurację (ZDJĘCIA)

karmela 27 min. temu zgłoś do moderacji 57 1 Odpowiedz

Proszę nie piszcie modelka bo to obraża ten zawód. Po sushi widać, że knajpa była tania takie kloce z samego ryżu to tylko w nędznym miejscu może być. No i ten brak wyczucia - zaprosił ją chłop na to sushi to nie narzekaj publicznie na ciastka i knajpę bo to trochę słabo wypada. Prezenty to w ogóle szkoda komentować. Jak sobie przypomnę Skibę na festiwalach rockowych itp i zestawiam go teraz z tymi poduszkami - to cały czas czekam, że on wreszcie ogłosi, że to wszystko to był takie performance i zgrywa.