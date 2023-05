Krzysztof Skórzyński BEZ Małgorzaty Rozenek w "DDTVN"! Oto, kto ją zastąpił. Widzowie ZACHWYCENI: "Nareszcie"

Polska pelna ... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

nigdy Was ludzie nie zrozumie. Hejt na Rozenek bedzie sie lat zawsze co by nie zrobila. Za to jest jest zgrabna, zadbana, jest bajecznie bogata itp. Moze nie jest zbyt dobra prowadzaca ale co by nie zrobila to byscie ja utopili. Babka bez skandali, nie chla, nie spa, nie bije dzieci. Ma swoj styl, taka jest. I czy to jest powodo to takiej nienawisci? Serio. Ja Wam wspolczuje , wstac tak z rana i juz tylko patrzec gdzie dowalic