Krzysztof Skórzyński do Małgorzaty Rozenek: "Suknie z czasów młodości Gosi. Z DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO"

Rita 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No to typ urody, który dodatkowo mocno poprawiony, szybko się starzeje. Ale to poza tym, ze na maksa irytująca i wulgarna kobieta, bardzo atrakcyjna profesjonalistka. Do tego ma genialną figurę, piękne włosy i sporo tupetu. Powodzenia.