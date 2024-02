Krzysztof Stanowski chwali się sukcesem filmu o Caroline Derpienski i WBIJA SZPILĘ Kindze Rusin: "Ze złych informacji..."

Krzysztof Stanowski odpowiada na krytykę Kingi Rusin i chwali się sukcesem filmu o Derpienski

1 380 000 wyświetleń w 24 godziny, pierwsze miejsce w karcie na czasie. Pozytywny odbiór. Dziękuję bardzo, bo sporo pracy trzeba było włożyć w ten materiał o Caroli... biznesmenach z lat 80 i 90, UOP, wyłudzeniach, korupcji. Teraz na pewno zaczną się jakieś mniejsze lub większe nieprzyjemności, no ale trudno, to wpisane w koszta. Pojawiło się też trochę głosów, że za mało o samej Karolinie (nie za dużo, ale trochę ich było), więc wypuszczę te rozmowy z nią, które nie zostały użyte w głównym materiale jako bonus, co mi tam. Jeszcze raz dzięki za wszystkie komentarze na Youtube, kciuki do góry czy suby (aktualnie 860 000) - napisała Stanowski na platformie X.