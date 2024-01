Krzysztof Stanowski chwali się zdjęciem z wypadu na drinka z Caroline Derpienski. Fani powątpiewają w obiektywizm dziennikarza

Niekończące się przechwałki Caroline dotyczące fortuny, której miała się dorobić, od samego początku budzą spore wątpliwości wśród internautów, co do jej wiarygodności. Zaledwie 21-letnia modelka, co rusz obnosi się posiadaniem willi z basenem, kilku bajecznie drogich aut i całej kolekcji luksusowych torebek, czego - jak utrzymuje - miała dorobić się bez pomocy majętnego ukochanego , którego nazywa pieszczotliwie "Jackiem".

Nie powinna i wspólne drinkowania raczej nie zwiastują obiektywizmu; Osobiście jestem ciekawy materiału natomiast samo to, że Pan w przeciwieństwie do Natalii Janoszek, spędził z Panią Caroline cały dzień, wzbudza pytanie o obiektywność. Niemniej jestem ciekawy, co z tego wyjdzie; Myślę, że ją polubiłeś i będziesz dla niej łaskawy; Nie rozumiem. Myślałam że to będzie tak jak o Janoszek? A tu wywiady? Drinki razem? Czyli przekupiła Ciebie - pisali.