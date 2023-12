Krzysztof Stanowski ciepło o nowym projekcie Natalii Janoszek: "Skoro nie SPŁONĘŁA ZE WSTYDU do tej pory..."

Lol 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja mam mega mieszane uczucia bo z jednej strony zrobila "nas" (bo szczerze to mnie ani grzeje ani ziebi) wszystkich w bambuko, a z drugiej za co sie nie wezmie to jest mega dobra - spiewanie, taniec, aktorstwo to nie wiem bo nie widzialam tych dziel kinematografii 🤪