Krzysztof Stanowski krytykuje udział Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Tak ją PODSUMOWAŁ

Jejku, kto Ją zaprosił do TzG , ten świadomie skrzywdził tancerza!! Zero szacunku dla tancerza, ktory z Nią tańczy! Ktokolwiek by to był. Szkoda Hakiela w tym wypadku! Kobieta, który ledwo się rusza, opowiada, że nie może zginać nogi w kolanie, to do jasne cholery, czemy pani nie odmówiła, tylko naraża pani na śmiech i żenadę tancerza. Zrobiła Mu pani krzywdę!!! To straszne!! Pani się z tego śmieje i ma gdzieś , że pani odpadnie zaraz, ale tancerzowi nie jest do śmiechu! Ponownie Miszczak się wygłupił proponując pani udział w tum programie, ale nie jest już to dziwne. Nie pierwsza i nie ostatnia jego debilna decyzja!