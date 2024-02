Krzysztof Stanowski ODPOWIADA Mateuszowi Borkowi, który stwierdził, że Kanał Zero "to żadna konkurencja dla Kanału Sportowego"!

W 2020 roku Michał Pol, Tomasz Smokowski, Mateusz Borek i Krzysztof Stanowski stworzyli na YouTube Kanał Sportowy . Ostatni z wymienionych współzałożycieli postanowił odejść z redakcji i założyć Kanał Zero , który od momentu rozpoczęcia działalności nieustannie bywa porównywany do byłego miejsca pracy Stanowskiego.

To jest żadna konkurencja dla Kanału Sportowego. [...] Trudno porównywać rozmowy Roberta Mazurka z politykami, wyświetlenia dotyczące spraw naukowych, politycznych, społecznych i kulturalnych ze sportem. Sport ma w Polsce ograniczony zasięg. [...] Kiedy Krzysiek był w naszej firmie, zajmowaliśmy się sportem, a Krzysiek zajmował się wszystkim, co było poza sportem. Zestawianie dzisiaj Kanału Sportowego z Kanałem Zero jest kompletnie niemerytoryczne i nieuczciwe, bo mamy pod sobą inną materię. [...] Ja nie jestem człowiekiem zakłamanym i nie będę mówił, że nie oglądam kompletnie Kanału Zero, bo byłbym idiotą, gdybym nie oglądał. Zawsze śledziłem rynek. [...] - powiedział Borek w wywiadzie dla Goniec Sport.

Krzysztof Stanowski odpowiedział na komentarz Mateusza Borka dotyczący Kanału Zero

Nie do końca rozumiem, na czym polega aktualnie różnica, co do treści. Przecież dopiero, co był tam wywiad z aktorem, z pisarką, programy polityczne, commentary Michała Pola, commentary Winiego, odchudzanie Winiego, vlogi podróżnicze, hejt parki rozrywkowe i geopolityczne, są podobne poranki. To, że się nic nie klika, nie oznacza, że te treści nie powstają - napisał Stanowski na portalu X.