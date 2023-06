Krzysztof Stanowski prosto z Bombaju nabija się z Natalii Janoszek: "Kolejny dzień, KOLEJNA GALA..."

Wygląda na to, że Krzysztof Stanowski odnalazł swoje nowe powołanie. W ostatnich tygodniach skupia się na analizowaniu zawodowego życia Natalii Janoszek, której opowieści o "wielkiej karierze w Bollywood" miały okazać się, jak twierdzi dziennikarz, pewnym nadużyciem. Najpierw wypuścił obszerny materiał poświęcony celebrytce w ramach cyklu Dziennikarskie zero. Następnie doszło do odświeżenia konfliktu, gdy Janoszek zaczęła straszyć pozwami po początkowym schowaniu głowy w piasek. Teraz natomiast możemy obserwować wejście całej tej farsy na zupełnie inny poziom. Przebywający obecnie w Bombaju Stanowski wziął sobie najwyraźniej za punkt honoru, aby kompletnie ośmieszyć aspirującą gwiazdę bollywoodzkiego kina.